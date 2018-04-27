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Инфраструктура Саранска должна быть полностью готова к ЧМ-2018 к 16 мая
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Инфраструктура Саранска должна быть полностью готова к ЧМ-2018 к 16 мая 

ТАСС 27 апреля 2018
Фото: ТАСС
САРАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Третий тестовый матч, который пройдет на стадионе «Мордовия-Арена» 16 мая, должен продемонстрировать, что Саранск на 100% готов к матчам чемпионата мира по футболу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы республики Владимира Волкова.
"Мы должны в полной мере протестировать все, что относится к чемпионату, на практике отработать готовность всех служб, ответственных за проведение турнира. Третий тестовый матч должен показать стопроцентную готовность Саранска принимать соревнования", — цитирует пресс-служба слова Волкова на совещании по подготовке столицы Мордовии к ЧМ.
По итогам первого тестового матча на стадионе «Мордовия— Арена», который прошел 21 апреля, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что «республика достойно подготовилась», и серьезных замечаний к организации матча нет. По словам министра целевых программ Мордовии Алексея Меркушкина, к началу июня Саранск будет празднично оформлен, в городе установят навигационные элементы к матчам чемпионата мира.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Саранске состоятся четыре матча группового этапа. 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.
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