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Капитан «Спартака» Глушаков оценил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018
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Капитан «Спартака» Глушаков оценил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018 

Газета.Ru 15 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Капитан московского "Спартака" и полузащитник сборной России Денис Глушаков оценил готовность «Екатеринбург-Арены» к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года. Слова спортсмена приводит ТАСС.
"Все прекрасно, думаю, праздник у "Урала" удался. Стадион шикарный построили, он готов к чемпионату мира. Возможно, трава еще молодая, газон пока не идеальный. Думаю, все это наверстают, будет все шикарно", — заявил Глушаков.
Также игрок выразил надежду на развитие футбола в Екатеринбурге.
"Практически в каждом городе есть стадион, развивается футбол. Думаю, со временем будут и футболисты", — добавил он.
Ранее московский «Спартак» на выезде проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 1:2.
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