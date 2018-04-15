Капитан «Спартака» Глушаков оценил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Капитан московского "Спартака" и полузащитник сборной России Денис Глушаков оценил готовность «Екатеринбург-Арены» к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года. Слова спортсмена приводит ТАСС

"Все прекрасно, думаю, праздник у "Урала" удался. Стадион шикарный построили, он готов к чемпионату мира. Возможно, трава еще молодая, газон пока не идеальный. Думаю, все это наверстают, будет все шикарно", — заявил Глушаков.

Также игрок выразил надежду на развитие футбола в Екатеринбурге.

"Практически в каждом городе есть стадион, развивается футбол. Думаю, со временем будут и футболисты", — добавил он.

Ранее московский «Спартак» на выезде проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 1:2.