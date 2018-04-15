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Неймар испугался фанатов «Реала»
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Неймар испугался фанатов «Реала» и решил перейти в МЮ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Paulo Whitaker / Reuters
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассматривает вариант с переходом в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Don Balon.
>>Форвард «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в Англии
По информации издания, футболист хотел бы поработать с тренером манкунианцев Жозе Моуринью. Предварительное соглашение МЮ с Неймаром уже достигнуто.
Газета также пишет, что форвард не захотел переходить в мадридский «Реал». Нападающий опасается, что болельщики «сливочных» не примут его, так как ранее он выступал за «Барселону».
В середине марта сообщалось, что Неймар попросил отца начать переговоры по переходу в «Реал». СМИ также называли каталонскую «Барселону» одним из вариантов продолжения карьеры Неймара.
Неймар решил покинуть ПСЖ из-за недовольства уровнем чемпионата и жизнью в Париже. Парижский клуб купил футболиста летом 2017 года за 222 миллиона евро. В настоящий момент форвард восстанавливается от травмы. В текущем сезоне на его счету 29 голов в 30 матчах чемпионата.
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