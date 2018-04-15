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Ибрагимович оценил свои шансы на поездку на чемпионат мира
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Ибрагимович оценил свои шансы на поездку на чемпионат мира 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Jae C. Hong. File/ AP Photo
Нападающий американского клуба «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович в своем Twitter оценил шансы на поездку на чемпионат мира по футболу 2018 года.
«Шансы на то, что я приму участие в чемпионате мира, очень высоки», — написал швед.
Ибрагимович не играет за сборную Швеции с июня 2016 года. За время выступления за команду форвард провел 116 матчей и забил 62 мяча. Без него национальная команда сумела отобраться на мундиаль, обыграв в стыковых матчах сборную Италии.
В начале апреля сообщалось, что Ибрагимович может пропустить чемпионат мира из-за того, что стал совладельцем букмекерской компании. Согласно кодексу этики ФИФА, игрокам «запрещается принимать участие, прямо или косвенно, или иным образом связываться со ставками, азартными играми, лотереями и подобными мероприятиями или сделками, связанными с футбольными матчами».
Ибрагимович объявил о переходе в «Гэлэкси» 23 марта. В первом же матче за новый клуб он отметился дублем, причем один из мячей забил с расстояния 33 метра. Его голы позволили «Гэлэкси» одержать волевую победу.
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