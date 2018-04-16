Неймар рассказал о восстановлении после травмы

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал о восстановлении после растяжения связок голеностопа и трещины пятой плюсневой кости. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Лечиться предстоит еще месяц, но все идет хорошо, все по плану. Я не чувствую боли и понемногу делаю шаги.

Спокойно ходить без специальной обуви я не могу, но лечение идет, и я также работаю в тренажерном зале. Я хорошо готовлюсь", — цитирует Неймара Globo Esporte.

Бразилец получил травмы в матче 27-го тура лиги 1 против "Марселя" (3:0), которая состоялась 25 февраля. После этого футболист перенес операцию.