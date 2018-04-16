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«Как назовем малышку?»: жителям Самары предложили выбрать имя для дочки козы-оракула
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«Как назовем малышку?»: жителям Самары предложили выбрать имя для дочки козы-оракула 

63.ru 16 апреля 2018
Фото: 63.ru
В Самарском зоопарке объявили конкурс. Жителям предложили выбрать имя для новорожденной дочки козы Забияки, которая будет предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу.
— Для участия в конкурсе необходимо состоять в группе зоопарка и предложить имя для козочки. Варианты принимают до 29 апреля, — рассказали в Самарском зоопарке.
Некоторые самарцы уже озвучили свои идеи. Среди наиболее запоминающихся — Егоза, Чмулька, Задавака, Бутса, Мундиалина и Фифа.
Голосование за лучший вариант пройдет в группе с 30 апреля по 4 мая. Победителя, предложившего лучшее имя, ждет приз — билет на тестовый матч-открытие стадиона «Самара Арена» 6 мая.
Главный оракул ЧМ-2018 впервые стала мамой на прошлой неделе. Сама Забияка родилась здесь же — в Самарском зоопарке. Местная знаменитость проявляла свои таланты в различных арт-перформансах. Раньше она выступала под сценическим псевдонимом Эсмеральда и даже участвовала в балете.
В качестве предсказателя итогов матчей мундиаля Забияку выбрали жители Самары. Конкуренцию ей составляли еще шесть животных, среди которых были скунс и верблюд.
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