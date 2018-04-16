Буффон может завершить карьеру в Аргентине

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» рассматривает легендарного голкипера Джанлуиджи Буффона в качестве основного вратаря команды. Тот после завершения сезона в туринском «Ювентусе» может стать свободным агентом. Договор с 40-летним итальянцем будет рассчитано на полгода. «Бока Хуниорс» ищут усиления команды в преддверии решающих матчей в Кубке Либертадорес.
Убедить перебраться итальянского вратаря в Буэнос-Айрес попытается форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес, который с 2013 по 2015 год выступал за «Ювентус». Как пишет Газета.ру, сам Буффон готов завершить карьеру. Однако главный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо зяавил, что Буффон заслуживает лучшего окончания карьеры, чем уход из футбола после поражения сборной Италии от Швеции.