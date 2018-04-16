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Выяснилась готовность стадионов к ЧМ-2018
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Выяснилась готовность новых стадионов к ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Тестовые игры на футбольных аренах в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге прошли хорошо, заявил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
В воскресенье первые тестовые матчи состоялись на стадионах ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
«С нашей точки зрения игры прошли хорошо, хотя были некоторые шероховатости мелкого технического плана, которые не заслуживают широкого внимания. Разгрузка на всех стадионах прошла очень хорошо, практически мгновенно. В Екатеринбурге очень быстро очистилась чаша стадиона, а потом многие оставались фотографироваться, поэтому не сразу покинули внешний периметр. Временные трибуны прекрасно выдержали заполнение фанатами, как и любые обычные трибуны, никаких нареканий мы не встретили, никаких жалоб не было», — передает ТАСС слова Сорокина
По его словам, к следующим матчам в Ростове-на-Дону и в Нижнем Новгороде заполняемость будет больше.
«Вчера были заполнены только нижние ярусы, но постепенно будем заполнять и верхние. Сработали все службы: Wi-Fi, связь, волонтеры. Поля справились, не секрет, что в Нижнем Новгороде оно не до конца проснулось, но в целом поле хорошее, беспокойства нет», — сказал гендиректор оргкомитета.
Он отметил, что в следующих матчах будет протестирована пропускная система контроля доступа на стадион.
«Сейчас не было задачи полностью протестировать систему контроля доступа в режиме чемпионата мира. Но на каком-то этапе все будет полностью протестировано», — сказал Сорокин.
Напомним, 3 апреля стадион «Волгоград-Арена», который примет игры ЧМ-2018, получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
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