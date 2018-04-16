Роналду сделал откровенное признание о личной жизни

Роналду пожалел о расставании с россиянкой

По информации издания, 32-летний португалец признался друзьям, что его чувства к Шейк так и не остыли, несмотря на то, что пара распалась в январе 2015 года.

Сообщается, также, что Роналду ревнует модель к ее нынешнему молодому человеку — 43-летнему голливудскому актеру Брэдли Куперу . У пары в марте родилась дочь.