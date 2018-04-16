Ещё
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду пожалел о расставании с россиянкой 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сожалеет о расставании с российской моделью Ириной Шейк. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
По информации издания, 32-летний португалец признался друзьям, что его чувства к Шейк так и не остыли, несмотря на то, что пара распалась в январе 2015 года.
Сообщается, также, что Роналду ревнует модель к ее нынешнему молодому человеку — 43-летнему голливудскому актеру Брэдли Куперу. У пары в марте родилась дочь.
На данный момент девушкой Роналду является 23-летняя испанская модель Джорджина Родригес. 12 ноября 2017 года она родила португальцу дочь. Также у футболиста есть еще трое детей от суррогатных матерей — семилетний Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017 года Ева и Матео.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы49
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Российскую чемпионку признали лучшей
Петуха кинули в тренера футбольного клуба1
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение