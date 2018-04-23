Конте назвал фаворита финала Кубка Англии

Тренер «Челси» назвал «Манчестер Юнайтед» фаворитом финала Кубка Англии

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии, в котором его команда сыграет с "Манчестер Юнайтед" . По мнению специалиста, фаворитом встречи являются "красные дьяволы", передает "Советский спорт"

"В прошлом сезоне, как вы помните, мы тоже вышли в финал и считались фаворитами. Но мы проиграли, несмотря на то, что многие ставили на нашу победу. В этот раз фаворитом является другая команда", — цитирует Конте Daily Mail.

Он также отметил, что между ним и тренером "МЮ" Жозе Моуринью больше нет разногласий.

"Что касается Моуринью, то мы во всем разобрались. У нас нет никаких проблем. Это будет матч двух хороших команд. Я очень уважаю "Юнайтед", и самого Жозе. Думаю, он относится к нам также", — сказал итальянец.

Матч "Манчестер Юнайтед" — "Челси" состоится 19 мая.