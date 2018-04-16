Футболист рискнул собственной головой ради мяча

В первом тайме противостояние Бланко бросился головой вперед в ноги защитника «Васко да Гама» Энрике. Бразильцу удалось без нарушений выбить мяч у игрока соперника за пределы поля.

A raça do Gustavo Blanco deveria ser exemplo para o resto do elenco com jogadores acomodados e displicentes. Blanco titular e Elias reserva já! pic.twitter.com/23Z6W2b8IB— Espora 13 (@espora13) April 16, 2018

На 30-й минуте матча Бланко заменили. «Атлетико Минейро» проиграл соперникам со счетом 1:2. Чемпионат Бразилии стартовал 14 апреля. После поражения в первом же туре «Атлетико Минейро» разместился на 15-й строчке турнирной таблицы.