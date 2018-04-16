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Футболист рискнул собственной головой ради мяча
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Футболист рискнул собственной головой ради мяча 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Атлетико Минейро» Густаво Бланко совершил необычный подкат в матче бразильской серии А против «Васко да Гама». Видео эпизода с участием бразильца размещен на Twitter-аккаунте Espora 13.
В первом тайме противостояние Бланко бросился головой вперед в ноги защитника «Васко да Гама» Энрике. Бразильцу удалось без нарушений выбить мяч у игрока соперника за пределы поля.
На 30-й минуте матча Бланко заменили. «Атлетико Минейро» проиграл соперникам со счетом 1:2. Чемпионат Бразилии стартовал 14 апреля. После поражения в первом же туре «Атлетико Минейро» разместился на 15-й строчке турнирной таблицы.
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