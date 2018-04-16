В Казани выберут «козу-предсказателя» ЧМ-2018

Козу-предсказателя результатов матчей ЧМ-2018 выберут в Казани

Козу-предсказателя выберут в Казани к играм чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

За звание "Козы–предсказателя" результатов игр ЧМ-2018, проходящих в Казани, будут сражаться двое парнокопытных — Борис и Роза.

"Выборы" самого точного и проницательного животного начнутся в Казани 17 апреля.

"17 и 19 апреля козы Борис и Роза должны будут выбрать один из предложенных кочанов капусты с символом одной из команд. Побеждает та коза, которая даст самый точный прогноз. Именно она и станет той самой "Козой-предсказателем" игр чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Казани", — говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по туризму.

В сообщении отмечается, что коза в качестве оракула выбрана не случайно: именно это животное всегда почиталось в Татарстане. Считается, что коза — очень умное и полезное животное, которое дает молоко, шерсть, мясо и практически может накормить всю семью. В татарской литературе козам посвящено много сказок, в которых они выступают как мудрые и разумные герои и советчики.