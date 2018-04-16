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Почему триумф «Локомотива» неизбежен
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Почему триумф «Локомотива» неизбежен 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Триумф «Локомотива» в Чемпионате России по футболу «неизбежен», и железнодорожникам осталось всего лишь «аккуратно добрать свое» во время ближайших матчей. Об этом пишет «Чемпионат».
Издание отмечает, что благодаря «приятному бонусу» — преимуществу над конкурентами в личных встречах — «Локомотив» останется впереди, даже если «Спартак» или ЦСКА догонят лидера по очкам. Для «недосягаемости» для «Спартака» «Локомотиву» нужно набрать еще семь очков.
По версии «Чемпионата», игра «красно-зеленых» с «Ахматом» позволит московской команде получить три очка. «Ахмат», «деморализованный тренерскими отставками», не совершит подвига в гостях. В Черкизово грозненцы не побеждали никогда, и «едва ли выиграют и в грядущий мид-уик», отмечает издание.
Матч с «Уфой» может принести «Локомотиву» одно очко. «Уфу» издание называет «командой с трезвой самооценкой и грамотно выстроенной обороной», а на играх с такими клубами «Локомотив» «традиционно испытывает муки творчества».
Встреча «Краснодар» — «Локомотив» может принести московской команде три очка. По версии «Чемпионата», из-за победы над «Зенитом» в гостях и разгрома «Арсенала» дома южане постараются сделать большой рывок, но это «может и погубить их». «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» «расчётливо и эффективно».
При этом, если московский клуб обыграет «Уфу», первое место «Локомотиву» принесет даже ничья в Краснодаре.
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