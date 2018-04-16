Ещё
«Суонси» собирается купить нападающего «Краснодара»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Суонси» собирается купить нападающего «Краснодара» 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: EPA
Выступающий в английской премьер-лиге валлийский "Суонси" рассчитывает усилить линию атаки за счет приобретения нападающего "Краснодара" Виктора Классона. "Суонси" готов заплатить за 26-летнего футболиста 10 миллионов евро.
Инициатором приобретения Классона выступает главный тренер "лебедей" Карлуш Карвалью. Однако переход шведа может сорваться в случае вылета "Суонси" из премьер-лиги. За пять туров до финиша "Суонси" занимает 17 место, опережая находящийся в зоне вылета "Саутгемптон" на пять очков. Также на Классона претендуют два немецких клуба — бременский "Вердер" и франкфуртский "Айнтрахт".
Виктор Классон пришел в "Краснодар" из "Эльфсборга" зимой 2017 года. За полтора года, проведенных в России, швед сыграл 39 матей и забил 10 мячей. На счету Виктора 21 матч и 3 гола в составе сборной Швеции.
Вести.Ru: последние новости
Армеец Головин может продолжить карьеру в Голландии Неймар рассчитывает завершить лечение травмы к концу мая На скамейку запасных "Луча" бросили петуха
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ходите, геи, в Россию гулять. Страх британца4
Овечкин на грани катастрофы52
«Челси» может купить Головина для Слуцкого
На Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение