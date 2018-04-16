«Суонси» собирается купить нападающего «Краснодара»

Выступающий в английской премьер-лиге валлийский "Суонси" рассчитывает усилить линию атаки за счет приобретения нападающего "Краснодара" Виктора Классона . "Суонси" готов заплатить за 26-летнего футболиста 10 миллионов евро.

Инициатором приобретения Классона выступает главный тренер "лебедей" Карлуш Карвалью. Однако переход шведа может сорваться в случае вылета "Суонси" из премьер-лиги. За пять туров до финиша "Суонси" занимает 17 место, опережая находящийся в зоне вылета "Саутгемптон" на пять очков. Также на Классона претендуют два немецких клуба — бременский "Вердер" и франкфуртский "Айнтрахт".

Виктор Классон пришел в "Краснодар" из "Эльфсборга" зимой 2017 года. За полтора года, проведенных в России, швед сыграл 39 матей и забил 10 мячей. На счету Виктора 21 матч и 3 гола в составе сборной Швеции.