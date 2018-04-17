Неймар во время «золотого» матча «ПСЖ» играл в покер

#Neymar tout en joie d'être champion de France. #PSGASM pic.twitter.com/eems1WJPfW— Julien Froment (@JulienFroment) 15 апреля 2018 г. Восстанавливающийся от травмы нападающий "ПСЖ" Неймар во время матча 33-го тура чемпионата Франции, в котором его команда разгромили "Монако" (7:1) и досрочно завоевала титул, играл в покер. Об этом следует из фотографий, опубликованных самим игроком в сториз его Инстаграма — на снимках видно, что игра парижан шла фоном на телевизоре, в то время как он сам сидел за компьютером.

Примечательно, что после завершения игры бразильский форвард поздравил одноклубников, написав: "Мне действительно хотелось быть рядом с вами, ребята! Поздравляю! Вперед, Париж!"

В этом сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, в которых забил 20 мячей, получил четыре желтых и одну красную карточку.