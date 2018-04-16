«Химки» обыграли «Спартак-2» в матче ФНЛ

Подмосковные "Химки" одержали победу над московским "Спартаком-2" в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги, сообщает ТАСС

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче на 66-й минуте забил Михаил Петрусев

Подмосковный клуб прервал серию из трех поражений в ФНЛ.

"Химки" с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. "Спартак-2" (38) располагается на 13-й строчке. Лидирует в чемпионате красноярский "Енисей" (71).

В следующем туре "Химки" встретятся с калининградской "Балтикой" на стадионе "Калининград", на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года. "Спартак-2" примет астраханский "Волгарь".

Футбол. ФНЛ. 33-й тур"Химки" (Химки) — "Спартак-2" (Москва) — 1:0Голы: 1:0 — Петрусев, 66