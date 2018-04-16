Футболист «Спарты» дисквалифицирован за удар ногой в лицо экс-игрока «Динамо»

Футболист роттердамской «Спарты» Михел Крамер получил семиматчевую дисквалификацию в рамках чемпионата Нидерландов за удар ногой в лицо игрока «Витесса» Александера Бюттнера

Об этом сообщает официальный сайт «Спарты».

«Я повёл себя неправильно в эпизоде с Бюттнером. Хотя там была борьба, и я получил локтем по губе, но мне не стоило так реагировать, приношу свои извинения», — прокомментировал эпизод Крамер.

Встреча между командами завершилась победой «Витесса» со счётом 7:0. Бюттнер выступал за московское «Динамо» в период с 2014 по 2016 год.

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