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Футболист «Спарты» дисквалифицирован
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Футболист «Спарты» дисквалифицирован за удар ногой в лицо экс-игрока «Динамо» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Википедия
Футболист роттердамской «Спарты» Михел Крамер получил семиматчевую дисквалификацию в рамках чемпионата Нидерландов за удар ногой в лицо игрока «Витесса» Александера Бюттнера.
Об этом сообщает официальный сайт «Спарты».
«Я повёл себя неправильно в эпизоде с Бюттнером. Хотя там была борьба, и я получил локтем по губе, но мне не стоило так реагировать, приношу свои извинения», — прокомментировал эпизод Крамер.
Встреча между командами завершилась победой «Витесса» со счётом 7:0. Бюттнер выступал за московское «Динамо» в период с 2014 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что руководство ФК «Боруссия» М поможет в поисках изнасиловавшего девушку фаната.
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