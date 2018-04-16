Ещё
Британских футболистов напугали русскими девушками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британских футболистов напугали русскими девушками 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Британский эксперт по безопасности и разведке профессор Энтони Глис выразил мнение, что российские девушки могут быть использованы Кремлем для соблазнения футболистов сборной Англии на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит Daily Express.
«Я знаю, что у английской национальной команды нет больших надежд на победу в ЧМ-2018. Если вдруг шансы команды возрастут, то русские помешают победе. При помощи пищевого отравления или соблазняя игроков великолепными русскими девушками, но они это сделают. Такое поведение в стиле страны, где государство и болельщики ничем не разделены», — заявил Глис.
По мнению эксперта, девушки — это тактика Кремля. «Отвлечение внимания игроков от соревнований при помощи русских девушек — это кремлевская тактика. Даже британские чиновники знают о том, что необходимо избегать русских женщин», — добавил он.
В начале марта газета The Sun сообщила, что британские футболисты привезут на чемпионат мира в Россию своих поваров, а также ряд продуктов, таких как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. Отмечается, что меры связаны со страхом отравлений на первенстве.
Великобритания понизила уровень делегации на чемпионате мира. Такое решение было принято после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля веществом, которое якобы разрабатывалось Россией.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец Усик отказался проводить бой в России30
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ185
Россия оправдывается за расизм5
Овечкин на грани катастрофы54
РФ обвинили в оплате проституток для Бессеберга15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение