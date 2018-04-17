Между фанатами ЦСКА и Бастой произошел конфликт

Исполнитель Василий Вакуленко , выступающий под псевдонимами Баста и Ноггано, оказался вовлечен в конфликт с болельщиками ЦСКА, утверждает "Царьград" . Рэпер, с прошлого сезона выступавший в роли "заводилы" трибуны активных болельщиков армейцев на некоторых играх, своим участием в поддержке команды вызвал недовольство со стороны группы поклонников красно-синих.

Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Арсенала" (2:2) на небольшую группу ультрас армейцев из числа противников Басты, направлявшуюся в сторону стадиона, напала компания молодых людей во главе с другом и по совместительству личным телохранителем рэпера — профессиональным бойцом.

Издание утверждает, что пострадавшие уступали напавшим "как по численности, так и в спортивной подготовке". Через некоторое время другим фанатам ЦСКА стало известно о случившемся — они догнали инициаторов конфликта и избили их. Больше всех пострадал телохранитель Басты. При этом сам музыкант не участвовал в потасовке и вообще не присутствовал на игре.