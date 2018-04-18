Ещё
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Спартака» Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков взял на себя вину за поражение от "Тосно" в полуфинале Кубка России по футболу. Об этом он сказал журналистам.
В среду "Спартак" в Москве проиграл "Тосно" в полуфинале Кубка России. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее был "Тосно" — 5:4. Глушаков не реализовал хороший момент на последних секундах дополнительного времени, а также не забил послематчевый пенальти.
"Может быть, и не стоило бить пенальти. Беру вину на себя за поражение, хочу извиниться перед всеми болельщиками. В день рождения клуба (в среду "Спартаку" исполнилось 96 лет — прим. ТАСС) мы проиграли и лишились шансов выиграть Кубок, который ждали все болельщики и весь клуб. Жизнь продолжатся, буду сильнее", — сказал Глушаков.
Последний раз "Спартак" выигрывал Кубок России в 2003 году.
ТАСС: последние новости
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках на следующий сезон, победив "Амкар" в матче РФПЛ Каррера: "Спартак" будет до конца бороться с "Локомотивом" за победу в РФПЛ СМИ: Инфантино объявил о проекте по реформированию клубного чемпионата мира
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Каррера готов уйти в отставку
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций1
«Тосно» сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России5
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение