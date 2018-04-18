Футболист «Спартака» Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков взял на себя вину за поражение от "Тосно" в полуфинале Кубка России по футболу. Об этом он сказал журналистам.

В среду "Спартак" в Москве проиграл "Тосно" в полуфинале Кубка России. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее был "Тосно" — 5:4. Глушаков не реализовал хороший момент на последних секундах дополнительного времени, а также не забил послематчевый пенальти.

"Может быть, и не стоило бить пенальти. Беру вину на себя за поражение, хочу извиниться перед всеми болельщиками. В день рождения клуба (в среду "Спартаку" исполнилось 96 лет — прим. ТАСС) мы проиграли и лишились шансов выиграть Кубок, который ждали все болельщики и весь клуб. Жизнь продолжатся, буду сильнее", — сказал Глушаков.

Последний раз "Спартак" выигрывал Кубок России в 2003 году.