«Ахмат» обыграл «Спартак» в матче 27-го тура РФПЛ

Грозненский «Ахмат» на выезде нанёс поражение московскому «Спартаку» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Победу «Ахмату» принесли голы Магомеда Митришева , Исмаэла и Бернарда Бериши.

В турнирной таблице РФПЛ «Спартак» с 50-ю очками остался третьим, не сумев сократить отставание от «Локомотива». «Ахмат» набрал 34 балла и поднялся на 10-е место.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вернул чемпионский кубок в офис РФПЛ.