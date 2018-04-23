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«Ахмат» обыграл «Спартак» в матче 27-го тура РФПЛ
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«Ахмат» обыграл «Спартак» в матче 27-го тура РФПЛ 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Vprognoze.ru
Грозненский «Ахмат» на выезде нанёс поражение московскому «Спартаку» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:1.
Победу «Ахмату» принесли голы Магомеда Митришева, Исмаэла и Бернарда Бериши.
Хозяева ответили голом Луиса Адриано.
В турнирной таблице РФПЛ «Спартак» с 50-ю очками остался третьим, не сумев сократить отставание от «Локомотива». «Ахмат» набрал 34 балла и поднялся на 10-е место.
Ранее сообщалось, что «Спартак» вернул чемпионский кубок в офис РФПЛ.
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