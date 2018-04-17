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«Севилья» сыграла вничью с «Депортиво»
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«Севилья» сыграла вничью с «Депортиво» и продлила серию без побед в Примере 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт «Севильи»
"Севилья" сыграла вничью с "Депортиво" из Ла-Коруньи в матче 33-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Ла-Корунье на арене "Риасор", завершилась со счетом 0:0.
"Севилья" не может одержать победу в чемпионате Испании в шести матчах подряд.
"Депортиво" с 27 очками располагается на 18-м месте в турнирной таблице Примеры и находится в зоне вылета. "Севилья" (48) занимает шестую строчку.
В параллельной встрече "Барселона" в Виго играет с "Сельтой". "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур"Депортиво" (Ла-Корунья) — "Севилья" (Севилья) — 0:0
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