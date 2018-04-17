Прядкин: ведущие клубы РФПЛ хотят воссоздать Кубок лиги

Ведущие клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) хотят воссоздать Кубок лиги, формат и время проведения турнира обсуждаются. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

"Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как "Зенит", ЦСКА, "Краснодар", — сказал он. — Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов".

"Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру", — отметил глава лиги.

В 2003 году РФПЛ провела Кубок премьер-лиги, турнир, в котором приняли участие все 16 клубов лиги, проходил в формате на выбывание, победитель определялся в двухматчевом противостоянии, в том числе в финале. Встречи турнира проходили с конца марта по начало сентября, победителем стал санкт-петербургский "Зенит". В дальнейшем турнир не проводился, лига мотивировала это высокой плотностью матчей чемпионата страны и приоритетным значением интересов сборной. Чемпионат страны проводился в формате "весна— осень".