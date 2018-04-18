«Тосно» сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России

«Тосно» обыграл «Спартак» и сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России по футболу

"Тосно" из Ленинградской области со счетом 2:1 в дополнительное время одержал победу над московским "Спартаком" в полуфинале Кубка России по футболу и вышел в финал турнира. Основное время закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее был "Тосно" — 5:4. Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.

В среду "Спартаку" исполнилось 96 лет. Перед началом матча символический удар по мячу нанес бывший футболист "Спартака" Георгий Ярцев , которому 11 апреля исполнилось 70 лет. Полузащитник Квинси Промес получил награду лучшему футболисту России 2017 года, защитнику московского клуба Дмитрию Комбарову подарили памятную футболку в честь сыгранного 250-го матча за команду, который футболист провел 31 марта против "Тосно" (2:1).

В текущем розыгрыше Кубка страны "Тосно" в 1/16 финала победил "Тюмень" (2:1), в 1/8 финала — томскую "Томь" (1:0 — по пенальти), а в четвертьфинале — "Луч-Энергию" из Владивостока" (2:1).

В решающем матче "Тосно" сыграет с курским "Авангардом", который ранее в полуфинале со счетом 1:0 победил ярославский "Шинник".

Финал Кубка России состоится в Волгограде 9 мая. Победитель турнира получит право сыграть на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.