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«Тосно» сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России
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«Тосно» обыграл «Спартак» и сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
"Тосно" из Ленинградской области со счетом 2:1 в дополнительное время одержал победу над московским "Спартаком" в полуфинале Кубка России по футболу и вышел в финал турнира. Основное время закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее был "Тосно" — 5:4. Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.
Гол у "Спартака" забил Зе Луиш (62-я минута), у "Тосно" — Вагиз Галиулин (89). На 34-й минуте матча нападающий "Тосно" Павел Погребняк получил травму и был вынужден покинуть поле, вместо него на замену вышел Никола Труйич. На последних секундах дополнительного времени полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не реализовал выход один на один, пробив мимо ворот.
В среду "Спартаку" исполнилось 96 лет. Перед началом матча символический удар по мячу нанес бывший футболист "Спартака" Георгий Ярцев, которому 11 апреля исполнилось 70 лет. Полузащитник Квинси Промес получил награду лучшему футболисту России 2017 года, защитнику московского клуба Дмитрию Комбарову подарили памятную футболку в честь сыгранного 250-го матча за команду, который футболист провел 31 марта против "Тосно" (2:1).
В текущем розыгрыше Кубка страны "Тосно" в 1/16 финала победил "Тюмень" (2:1), в 1/8 финала — томскую "Томь" (1:0 — по пенальти), а в четвертьфинале — "Луч-Энергию" из Владивостока" (2:1).
В решающем матче "Тосно" сыграет с курским "Авангардом", который ранее в полуфинале со счетом 1:0 победил ярославский "Шинник".
Финал Кубка России состоится в Волгограде 9 мая. Победитель турнира получит право сыграть на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.
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