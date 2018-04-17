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ФСБ затормозит работу портов во время ЧМ-2018
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ФСБ затормозит работу портов во время чемпионата мира по футболу 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
На время чемпионата мира по футболу российские службы безопасности могут из соображений безопасности остановить перевалку опасных грузов в портах. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает «Коммерсантъ».
Усиление мер безопасности произойдет в период с 25 мая по 25 июля. У сотрудников ФСБ свое понимание обеспечения безопасности, часто избыточное, жалуются собеседники издания. Вчера другой собеседник «Ъ» подтвердил это.
«Широкое понимание опасности веществ приводит к тому, что запрет коснется не только, например, радиоактивных изотопов, но и любой химии», — пояснил он. В итоге автозаводам Санкт-Петербурга грозит нехватка компонентов. Это также создает риск дефицита запчастей на авторынке.
Глава Ростехнадзора Алексей Алешин отмечал, что приостановка грузооборота коснется предприятий, где «используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Нормативные акты по-разному трактуют понятие «опасное вещество», и определенности нет до сих пор, поэтому стивидоры просили Росморречфлот уточнить, каких грузов касается ограничение.
Вероятно, запрет введут на ввоз взрывчатых, ядовитых, радиоактивных и инфекционных грузов и веществ, полагает собеседник издания. Поставки грузов остальных классов в каждом случае будут рассматриваться межведомственным оперативным штабом.
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