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Определено время начала финала Кубка России по футболу
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Определено время начала финала Кубка России по футболу 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: DixiNews
Финальный матч Кубка России по футболу сезона 2017/18 пройдет 9 мая на новом стадионе "Волгоград Арена" в 19:00 по московскому времени, ТАСС.
В первом полуфинале турнира сыграют курский "Авангард" и ярославский "Шинник", во втором — московский "Спартак" и "Тосно".
Оба полуфинальных поединка 18 апреля.
Ранее Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал возможное увеличение числа участников соревнования.
Также российском футболе рассматривают вариант введения штрафов за критику судей.
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