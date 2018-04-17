Определено время начала финала Кубка России по футболу 

Финальный матч Кубка России по футболу сезона 2017/18 пройдет 9 мая на новом стадионе "Волгоград Арена" в 19:00 по московскому времени, ТАСС.
В первом полуфинале турнира сыграют курский "Авангард" и ярославский "Шинник", во втором — московский "Спартак" и "Тосно".
Оба полуфинальных поединка 18 апреля.
Ранее Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал возможное увеличение числа участников соревнования.
Также российском футболе рассматривают вариант введения штрафов за критику судей.