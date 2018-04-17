Смолов заслужил наказание за «фантомный» фол

«Чемпионат» рассказал, почему дисквалификация футболиста «Краснодара» Федора Смолова за фол, которого не было, справедлива.

В минувшую субботу в матче с тульским «Арсеналом» нападающий краснодарской команды получил желтую карточку за симуляцию, однако на видеоповторах видно, что соперник фолил. Для Смолова эта карточка стала четвертой в сезоне, что, согласно правилам чемпионата России, подразумевает дисквалификацию на один матч. Позже футболист заявил, что судья Артем Чистяков наказал его неслучайно именно перед матчем с ЦСКА.

Между тем автор «Чемпионата», признавая несправедливость самого «горчичника», уверен, что дисквалификация Смолова является «адекватным наказанием за грех двухнедельной давности», а именно за мат в адрес собственных болельщиков. Подобная провинность подразумевает в том числе отстранение от по меньшей мере двух матчей, однако Смолов отделался штрафом в 60 тысяч рублей.

«Что такое тысяча долларов для Федора? Сотня-две рублей для обычного человека», — уверен журналист.

Он удивляется, почему две недели назад конкуренты не «кричали» о заговоре, когда «Краснодар» «отмазал» Смолова.