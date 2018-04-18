«Авангард» впервые вышел в финал Кубка России по футболу

«Авангард» впервые в истории вышел в финал Кубка России по футболу

Курский "Авангард", выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), со счетом 1:0 одержал победу над ярославским "Шинником" в полуфинальном матче Кубка России по футболу и вышел в финал турнира. Встреча прошла на стадионе "Трудовые резервы" в Курске.

Единственный гол на 79-й минуте забил Игорь Киреев . Курская команда впервые в истории сыграет в решающем матче Кубка страны.

В текущем розыгрыше турнира "Авангард" на стадии 1/32 финала победил брянское "Динамо" (1:0), в 1/16 финала — московский ЦСКА (1:0), в 1/8 финала — "Тамбов" (2:0), а в четвертьфинале курская команда в серии пенальти обыграла "СКА-Хабаровск" со счетом 4:1 (основное время — 0:0).

Соперником "Авангарда" будет московский "Спартак" или "Тосно" из Ленинградской области.

Финал Кубка России состоится в Волгограде 9 мая.