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В продаже появились последние билеты на ЧМ-2018
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В продаже появились последние билеты на ЧМ-2018 

Рамблер 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018
В среду, 18 апреля, в 12:00 стартовал третий этап продаж билетов на матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает «Чемпионат».
Купить билеты можно на официальном сайте FIFA. Третий этап продлится до окончания турнира 15 июля. Продажа билетов (если они будут в наличии) пройдет в порядке живой очереди в режиме реального времени.
Болельщикам будут доступны билеты на все матчи, также они смогут приобрести билеты четвертой категории, которые предназначены только для резидентов РФ и стоят меньше обычных. Самый дешевый билет четвертой категории на матч группового этапа обойдется в 1280 рублей. Около 60 процентов билетов четвертой категории были реализованы на первом этапе.
Продажи билетов на ЧМ-2018 через сайта FIFA начались в сентябре 2017 года. С тех пор было распределено почти 1,7 миллиона билетов. Большую часть — 796 875 билетов — приобрели российские болельщики. В пятерку по числу купленных билетов также вошли США, Бразилия, Колумбия, Германия и Мексика.
Чемпионат мира по футболу-2018 будет проходить в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
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