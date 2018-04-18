В продаже появились последние билеты на ЧМ-2018

Стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018

В среду, 18 апреля, в 12:00 стартовал третий этап продаж билетов на матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает «Чемпионат».

Купить билеты можно на официальном сайте FIFA. Третий этап продлится до окончания турнира 15 июля. Продажа билетов (если они будут в наличии) пройдет в порядке живой очереди в режиме реального времени.

Болельщикам будут доступны билеты на все матчи, также они смогут приобрести билеты четвертой категории, которые предназначены только для резидентов РФ и стоят меньше обычных. Самый дешевый билет четвертой категории на матч группового этапа обойдется в 1280 рублей. Около 60 процентов билетов четвертой категории были реализованы на первом этапе.

Продажи билетов на ЧМ-2018 через сайта FIFA начались в сентябре 2017 года. С тех пор было распределено почти 1,7 миллиона билетов. Большую часть — 796 875 билетов — приобрели российские болельщики. В пятерку по числу купленных билетов также вошли США, Бразилия, Колумбия, Германия и Мексика.

Чемпионат мира по футболу-2018 будет проходить в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.