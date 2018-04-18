«Манчестер Сити» избежал наказания

ФИФА не стала наказывать «Манчестер Сити» запретом на проведение трансферов

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не наказывать английский "Манчестер Сити" за возможное нарушение правил осуществления трансферов несовершеннолетних игроков, не являющихся гражданами стран Евросоюза , сообщает "Советский спорт"

По информации Sky Sports, дело было рассмотрено после перехода полузащитника Бенхамина Гарре в "Ман Сити" из "Велес Сарсфилд" в 2016 году.

ФИФА приняла сторону "манкунианцев" в связи с тем, что Гарре имеет итальянский паспорт, из-за чего он мог покинуть Аргентину по достижении 16 лет.

Изначально английский клуб мог быть наказан запретов на проведение трансферов в течение двух трансферных окон.

Ранее сообщалось, что после победы в чемпионате Англии по футболу "Манчестер Сити" должен выплатить "Ливерпулю" £1 млн