Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства

В понедельник, 17 апреля, Российский футбольный союз (РФС) пошел на кардинальные меры, сменив руководство судейского корпуса — в отставку был отправлен руководитель департамента судейства и инспектирования союза Андрей Будогосский, а Юрий Баскаков Андрей Бутенко лишились постов начальника контрольно-квалификационной комиссии по судейству и руководителя судейского комитета организации.

О масштабных перестановках сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев . По его словам, в союзе поняли, что нужно «оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию».

Напомним, что в ходе прошедшего в минувшие выходные 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги случился резонансный скандал с участием нападающего «Краснодара» Федора Смолова и арбитра Артема Чистякова , обслуживавшего домашнюю для «быков» встречу с тульским «Арсеналом».

Сам поединок сложился для краснодарцев достаточно просто — хозяева одержали победу со счетом 3:0 и продолжили борьбу за заветное попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Однако игра была омрачена странной желтой карточкой Смолова: в первом тайме Федор упал в чужой штрафной после явного контакта с одним из «канониров», но Чистяков решил, что лидер «Краснодара» в этом эпизоде симулировал и показал ему «горчичник», ставший для россиянина четвертым в чемпионате — то есть в следующем туре против ЦСКА (очевидно, ключевой матч для обеих команд) сыграть он не смог бы.

По окончании встречи Смолов, говоря с журналистами, не стал сдерживать эмоций.

«Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трех метрах и вместо того чтобы поставить очевидный пенальти дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Я не знаю. Если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом», — передает слова бомбардира Rusfootball.

Позднее «быки» подали протест на «горчичник» своего ведущего игрока, однако представители РФПЛ в ответ на это подчеркнули — менять регламент по ходу первенства не планируется, хоть и желтая карточка несправедлива.

В итоге решение по Федору оказалось именно таким, как и ожидалось: дисквалификация нападающего оказалась в силе, а значит, с армейцами он не сыграет.

Сам Смолов, естественно, не оставил без внимания неприятное для себя известие, написав под соответствующей новостью ироничное «узнаю», а также поставив несколько аплодирующих эмоджи.

На этом, однако, история — неожиданно для многих — не закончилась, и хоть несправедливый «горчичник» форварда не был нивелирован, причастные к ошибке понесли наказание: помимо снятых с должностей чиновников, от работы (правда, до конца сезона) был отстранен и сам Чистяков.

Говоря о перестановках и дисквалификации Смолова, Алаев выразил мнение, что в будущем подобных проблем поможет избежать система видеоповторов (VAR), которая, как предполагается, вскоре будет введена и в России.

«Абсолютно убежден в том, что необходимо как можно быстрее начать использовать в матчах всех профессиональных футбольных лиг систему VAR. За ней будущее, и оно, на мой взгляд, неизбежно. Это позволит избежать очевидных ошибок наподобие той, которую допустил арбитр Чистяков. Как показывает практика, цена таких ошибок бывает очень высокой, поэтому РФС обращается к руководителям лиг и клубов активнее заниматься вопросом внедрения в жизнь данной системы. Не хотелось бы, чтобы Россия стала последней страной, где ее начали использовать. Надеемся, что уже со следующего сезона клубы постепенно начнут реализовывать на своих аренах систему VAR, как это ранее сделал ФК «Краснодар», — передает слова руководителя РФС официальный сайт организации.

Еще одним важным моментом в ситуации стала передача комитету по этике дела члена исполкома РФС и судейского комитета организации Натальи Авдонченко — и все из-за смелого интервью, которая она дала СМИ по теме проблем с судейством в стране.

По словам Алаева, Авдонченко следовало бы «соблюдать корпоративную этику».

«На наш взгляд, необходимо соблюдать корпоративную этику. Не стоит публично критиковать своих коллег, тем более, что они трудятся на одном участке работы. Все вопросы стоит решать в конструктивном ключе прежде всего с помощью внутреннего профессионального диалога», — высказался по ситуации функционер.

Добавим, что особо резонансным увольнение Будогосского стало не из-за самого факта перемен в РФС и даже не по причине неприятного фона в виде истории с дисквалификацией Смолова, а из-за всей неоднозначности фигуры управленца.

Будогосский — без всякого преувеличения — всего за полтора года своей работы в качестве руководителя судейского корпуса стал действительно фольклорной фигурой для российского футбола: и все благодаря сомнительным высказываниям экс-сотрудника КГБ.

Пожалуй, наиболее запоминающимся получился конфликт (коих у Будогосского было прилично) представителя РФС с известным тренером и экспертом Валерием Карпиным

Началась склока из-за выдающегося по своей цитируемости и обсуждаемости заявления Будогосского — говоря о своем негативном отношении к системе видеоповторов и реакции на это со стороны других видных людей от футбола, он решил сравнить себя с Джордано Бруно.

«Я понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении. Я остаюсь при своем мнении», — передает его слова «Р-Спорт».

Аналогия, как можно догадаться, получилась не самой удачной — все же казнен великий мыслитель эпохи Возрождения именно за свои смелые новаторские взгляды, а не наоборот.

Карпин, тогда еще являвшийся экспертом «Матч ТВ», в эфире телеканала также не был впечатлен сравнением Будогосского и его позицией относительно VAP.

«Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант.

Ну давайте тогда, как в детстве, играть босиком. Можно играть на камнях, на стеклах, мячом из бычьего пузыря. Детство-то у Будогосского было давным-давно, тогда, наверное, и бутс не было.

Во всем мире технологии идут вперед, все меняется, а мы будем жить в XV веке — ну давайте так», — заявил тогда Карпин.

В ответ на это Будогосский позднее съязвил, что бывший наставник «Спартака» «понимает судейство на уровне продолговатого мозга».

Другими спорными высказываниями Будогосского стали предложение наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко «почитать» правила после критики судей специалистом, а также позиция по инциденту с голкипером «Зенита» Андрее Луневым, который по окончании матч с «Ахматом» честно признался, что судья ошибочно не удалил его за игру рукой вне собственной штрафной

— по мнению экс-силовика, «если бы Лунев был настоящим джентельменом», он бы сам тогда покинул поле.

Что касается новых руководителей судейского корпуса, то Егоров, Иванов и Левников является известными в прошлом судьями и управленцами — так что их назначение (по крайней мере, на данный момент) видится вполне логичным вариантом на смену Будогосскому и его помощникам.