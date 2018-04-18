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Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
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Шведский форвард Ибрагимович принял решение поехать на чемпионат мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что поедет на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает "Советский спорт".
"Буду ли там играть? Я лишь сказал, что поеду туда. Большего не скажу, а то люди на меня набросятся. Мне нужно быть осторожнее. Но чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира", — сказал Ибрагимович в эфире ABC.
Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Швеции выступит в группе F, где сыграет с национальными командами Германии, Мексики и Южной Кореи.
Ранее швед назвал заоблачными шансы сыграть за свою национальную сборную на чемпионате мира 2018 года.
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