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Британия намекнула на взятки при получении ЧМ-2018
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В Британии намекнули на взятки при получении Россией права на ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон намекнул, что Россия могла получить право на проведение ЧМ-2018 с помощью коррупции, пишут местные СМИ.
«Коррупция не дала нам сделать многие вещи. Что помешало таким странам как Южный Судан или Бурунди превратить данные им деньги в еду или медикаменты? Ответ: коррупция. Почему такие страны как Экваториальная Гвинея и Венесуэла настолько бедны, хотя у них так много полезных ископаемых? Ответ: коррупция. Мы хотели помочь миру проведением больших спортивных турниров, которые объединяют людей. Но как Россия смогла получить ЧМ-2018? Я позволю вам заполнить пробел в ответе», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent слова Камерона.
Напомним, летом 2017 года был опубликован отчет экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, в котором говорится, что доказательств сговора оргкомитета «Россия-2018» с другими заявочными комитетами или членами-ассоциациями ФИФА при выборах страны-хозяйки ЧМ-2018 не обнаружено.
В ходе продолжавшегося под руководством Майкла Гарсии расследования процедуры выборов стран-хозяек ЧМ по футболу в 2018 и 2022 годах опросили более 75 свидетелей. Всего в рамках расследования накопилось около 200 тыс. страниц материала.
Кроме того ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон «сильно ответит» Москве, если будет доказана причастность Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Он также допустил бойкот ЧМ-2018, который летом пройдет в России, за что был раскритикован на родине.
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