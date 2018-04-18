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Глава УЕФА с пониманием отнесся к реакции Буффона
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Глава УЕФА с пониманием отнесся к реакции Буффона на пенальти в матче с «Реалом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением о бурной реакции вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона на пенальти в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт".
"То, что сказал Буффон, — неправильно, и ему не стоило этого делать. Но я могу понять его в плане накала игры. Конечно, пенальти на 93-й минуте матча разочаровывает", — приводит слова Чеферина La Gazzetta dello Sport.
Функционер добавил, что после окончания встречи он провел разговор с президентом итальянского клуба Андреа Аньелли.
"Я знаю, что он поступил как джентльмен. Он никого не оскорблял и не был агрессивным, это же подтвердил делегат матча. Хотя, конечно, он был так же разочарован, как и Буффон, и местами не мог скрыть эмоций", — отметил президент УЕФА.
Ранее УЕФА осудил угрозы в адрес арбитра Майкла Оливера, который обслужил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом".
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