Как «немецкая машина» потрясла футбольный мир

Не прошло еще и десяти лет с окончания разрушительной второй мировой войны, и почти вся Европа испытывала большие трудности, восстанавливая свои страны и изувеченную войной экономику. Учитывая все эти проблемы, ничего удивительного не было в том, что конгресс ФИФА решил проводить чемпионат мира 1954 года в нейтральной Швейцарии, которая не пострадала во время войны, рассуждает колумнист Sputnik Азербайджан Фуад Мамедов-Пашабейли.

Сорок четыре страны изъявили желание участвовать в мундиале, и после отборочных игр в финальную часть швейцарского чемпионата пробились шестнадцать сборных.

Фаворитом чемпионата была легендарная сборная Венгрии. Состав венгерской команды был великолепен. Фактически все игроки этой команды были признанными звездами мирового футбола. Но все же главным солистом бесподобного венгерского футбольного ансамбля был неповторимый Пушкаш, а руководителем этого великолепного коллектива являлся главный тренер Густав Шебеш.

Венгерская сборная под его руководством в блестящем стиле выиграла Олимпиаду 1952 года, и что особенно любопытно, дважды разгромила родоначальников футбола сборную Англии. Вначале в 1953 году она буквально ввергла в шок весь Туманный Альбион, выиграв у англичан на легендарном стадионе «Уэмбли» со счетом 6:3, а потом у себя на поле довершила унижение британцев, обыграв их со счетом 7:1 и показав надменным англичанам, как надо играть в футбол.

Чемпионат мира по футболу 1954 года. Матч между сборными Венгрии и Германии

Шебеш своими тактическими установками стал признанным реформатором футбола. Многие футбольные эксперты и ныне говорят о том, что система игры сборной Венгрии, выстроенная Шебешем, явилась предтечей «тотального футбола». Шебеш предложил революционную для того времени систему 4-2-4, играя по которой, великолепная венгерская сборная добивалась выдающихся результатов. Учитывая все эти факты, мало кто сомневался, что на чемпионате мира в Швейцарии сборная Венгрии добьется убедительной победы.

Сборная СССР в чемпионате не участвовала, ибо коммунистическое руководство решило не отправлять команду в Швейцарию, решив, что особых достижений советская команда не добьется. Любопытно, что именно в это время ФИФА решило вернуть в свои ряды ФРГ и Японию. Если последняя особых лавров не добилась, то немцы преподнесли всем любителям футбола в мире грандиозный сюрприз.

Прошло все девять лет после окончания войны, которую затеяла Германия и в результате которой Третий рейх был повержен. Германии предстоял долгий путь восстановления экономики, но именно в эти тяжелые времена немцы нашли возможность уделить внимание национальному футболу.

Сборная Германия тщательно готовилась к чемпионату и на достаточно высоком уровне прошла через сито отборочных матчей. Главным тренером сборной был прозванный «хитрой лисой» Зепп Гербергер. Швейцарский чемпионат фактически стал дуэлью двух великих тренеров: венгра Густава Шебеша и немца Зеппа Гербегера.

Зепп уже давно возглавлял сборную (в последующие годы мы убедимся в том, что тренеры в сборную Германии приходят надолго и обязательно добиваются результатов). Гербергер находился у руля сборной с 1936 по 1964 годы. В отличие от Шебеша он не привнес в мировой футбол тактических новинок, но добился успеха у немцев своей расчетливостью и хитростью.

Так получилось, что Германия попала в одну группу с венграми. Гербергер справедливо решил, что победы над другими участниками группы будет достаточно для того, чтобы выйти в следующий этап, выставил против венгров фактически дублирующий состав.

Венгры добились убедительной победы 8:3, а их легендарный центрфорвард Шандор Кочиш сделал «покер». Вся Германия была раздосадована унизительным поражением, но тренер был уверен в своей правоте.

Действительно, немцы без труда вышли в четвертьфинал, где разобрались 2:0 с югославами, а в полуфинале разгромили австрияков 6:1. Основной состав немцев выглядел свежим и отдохнувшим и что особенно важно, верил, что может победить венгров. Надо отметить и тот факт, что во время группового матча Венгрия-Германия был серьезно травмирован лидер венгров Пушкаш.

Тем не менее, Венгрия довольно убедительно вышла в финал, по пути обескуражив в четвертьфинале сборную Бразилии, а в полуфинале — двукратных чемпионов мира сборную Уругвая.

Венгры, выходя на финальный матч, были полны оптимизма. Пушкаш, правда, не совсем восстановившийся, все же вышел на поле и не впустую. Именно он и забил первый гол на пятой минуте матча в ворота немцев. А через две минуты Цибор сделал счет 2:0. Итак, восьмая минута финального матча и команда-фаворит уже ведет с разницей в два мяча!

Чемпионат мира по футболу 1954 года. Матч между сборными Чехословакии и Уругвая

Казалось бы — все уже решено! Но немцы считали по-другому. Именно в это время, именно на этом чемпионате и именно в этом матче футбольный мир постиг такое понятие, как «немецкая машина».

Немцы не думают сдаваться и уже на 11-й минуте сокращают разрыв, а на 18-й минуте, воспользовавшись ошибкой голкипера венгров Грошича, сравнивают счет. Венгры начинают массированные атаки на ворота сборной Германии. Венграм фатально не везло в этом матче!

Они попадали в штангу, в перекладину, немцы выносили мяч с линии своих ворот, наконец германский вратарь Турек несколько раз буквально спасал свою команду. Мяч не шел в ворота немецкой сборной и как часто бывает в футболе — «если не забиваешь ты, то забивают тебе». За семь минут до конца матча Грошич поскользнется на мокрой траве (шел непрерывный дождь) и Ран вколотит мяч в сетку ворот фаворита чемпионата.

Венгры бросаются отыгрываться и Пушкаш забивает гол, но его не засчитывают. Судьи посчитали, что он был забит из офсайда. Через две минуты после этого звучит финальный свисток, привнося с собой трагедию венгров и фурор сборной Германии.

Чемпионат в Швейцарии был проведен на самом высоком уровне и был признан удачным во всех отношениях. Было очень жаль венгерскую сборную, игроки которой стали в будущем «жемчужинами» ведущих европейских клубов. Эта легендарная сборная была действительно на то время сильнейшей в мире, но…

Больше никогда венгерская сборная не достигла такого уровня, как в те времена, когда «немецкая машина», созданная Гербергером, сумела остановить ее беспроигрышную серию. Победу сборной Германии будут еще долго обсуждать, справедливо считая, что в мировом футболе появилась команда, которая вошла в ранг вечных фаворитов.

И они были правы, но упустили один факт. Южноамериканский футбол был полон амбиций и в особенности бразильцы, которые через четыре года очаруют весь футбольный мир. Но об этом — в следующий раз.