Стартовал заключительный этап продажи билетов на ЧМ-2018

Сегодня, 18 апреля, стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Этап продлится до дня финального матча турнира, сообщает портал мэра Москвы.

Билеты можно будет купить онлайн, а с 1 мая их будут продавать и в специальных главных билетных центрах ФИФА.

На сайте чемпионата мира опубликованы адреса и часы работы

официальных мест выдачи билетов

в России. На завершающем этапе продаж болельщики могут подать новые заявки на покупку со своей учетной записи и проверить статус уже существующих.

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