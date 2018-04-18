«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Санкт-петербургский "Зенит" на своем поле со счетом 2:1 одержал победу над московским "Динамо" в перенесенном матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В составе хозяев голы забили Доменико Кришито (57-я минута, с пенальти) и Илья Скороботов (90). У "Динамо" отличился Тони Шунич (88).

Встреча должна была пройти 18 марта, однако матч перенесли из-за выборов президента РФ. Футбольному клубу "Динамо" в среду исполнилось 95 лет. Встреча первого круга между этими командами завершилась вничью со счетом 0:0.

Последний раз "Динамо" в чемпионате России обыгрывало "Зенит" 11 мая 2014 года, тогда игра завершилась со счетом 4:2 в пользу московского клуба, однако из-за беспорядков во время матча петербургской команде было засчитано техническое поражение (0:3).

В турнирной таблице "Зенит" поднялся на третье место, набрав 48 очков. "Динамо" с 30 очками идет 11-м.

В следующем матче "Зенит" 22 апреля на выезде встретится с тульским "Арсеналом", Динамо" в тот же день в гостях сыграет со "СКА-Хабаровском".