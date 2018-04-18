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Арестован член совета ФИФА Омари
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Член совета ФИФА Омари арестован по подозрению в коррупции 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Констант Омари из Конго арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщает агентство AP.
Омари, который также является вице-президентом Африканской конфедерации футбола (КАФ), был арестован во вторник вечером по приказу специального советника президента Конго по борьбе с коррупцией Лузоло Бамби. Также вместе с Омари были арестованы еще три человека.
В заявлении Бамби говорится, что все четверо арестованных были допрошены по подозрению в хищении денег, предоставленных правительством для финансирования сборной Конго и различных конголезских клубов, принимающих участие в соревнованиях по всей Африке. Дело Омари по факту незаконного присвоения денег было в среду передано на рассмотрение в прокуратуру страны.
Омари был избран членом совета ФИФА в 2015 году.
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