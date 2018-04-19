Бельгия считает бессмысленным бойкот ЧМ-2018

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс выразил свое несогласие с решением членов правительства некоторых стран отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футбол 2018 года. По его мнению, данная акция является бессмысленной, передает "Советский спорт".
"Идти в этом направлении нет никакого смысла. Спорт должен быть отделен от "дела Скрипаля", — цитирует Рейндерса издание RTBF.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Маурисио Макри отказался от бойкота и приедет на мировое первенство.
В марте власти Исландии приняли решение не приезжать на чемпионат мира по футболу в России. До этого о бойкоте турнира объявили члены правительства Великобритании и президент Польши Анджей Дуда.