Агуэро может перейти в «Барселону»

Отец Агуэро не исключил переход сына в «Барселону»

Отец нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро Лионель дель Кастильо не исключил, что его сын может оказаться в каталонской «Барселоне» в следующем сезоне.

«Это возможно, в следующем году многие игроки сменят клубы», — приводит слова дель Кастильо Ole.

Агуэро является воспитанником аргентиноского «Индепендьенте», цвета которого он защищал до перехода в мадридский «Атлетико» в 2006 году. С 2011 года Агуэро выступает за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Агуэро вошёл в состав символической сборной сезона АПЛ по версии Ассоциации футболистов Англии.