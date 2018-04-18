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Агуэро может перейти в «Барселону»
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Отец Агуэро не исключил переход сына в «Барселону» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Отец нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро Лионель дель Кастильо не исключил, что его сын может оказаться в каталонской «Барселоне» в следующем сезоне.
«Это возможно, в следующем году многие игроки сменят клубы», — приводит слова дель Кастильо Ole.
Агуэро является воспитанником аргентиноского «Индепендьенте», цвета которого он защищал до перехода в мадридский «Атлетико» в 2006 году. С 2011 года Агуэро выступает за «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что Агуэро вошёл в состав символической сборной сезона АПЛ по версии Ассоциации футболистов Англии.
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