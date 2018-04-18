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«Краснодар» опротестовал решение КДК РФС
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«Краснодар» опротестовал решение КДК РФС по желтой карточке Смолова 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил о том, что клуб подал аппеляцию по поводу решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) не отменять желтую карточку Федора Смолова. Слова специалиста приводит "Спорт-Экспресс".
"Мы отправили жалобу в апелляционный комитет. На наш взгляд, клуб нашел юридическое основание, которое бы позволило апелляционному комитету отменить желтую карточку Смолова", — заявил Хашиг.
Ранее сообщалось, что Смолов пропустит встречу 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с московским ЦСКА из-за перебора желтых карточек.
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