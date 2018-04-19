Футболист «Спартака» попался на измене

По информации канала, футболист, жена которого живет и воспитывает троих детей в бразильском Порту-Алегри, завел романтические отношения с жительницей подмосковного Одинцова Юлией Мезенцевой.

Россиянка сопровождает женатого любовника на выездных матчах «Спартака», а в своем закрытом аккаунте в соцсети Instagram называет бразильца «своим мужчиной».

Более того, Super отмечает, что накануне супруга Луиса Адриано Камилла приехала в Россию поддержать мужа, принимавшего участие в проигранном «Спартаком» полуфинале Кубка России, и узнала, что он ей изменяет (https://t.me/SuperRu/1536).

«Шлюхи повсюду!» — прокомментировала она вскрывшийся факт.

18 апреля «Спартак» по пенальти уступил «Тосно» в полуфинале Кубка России.