Ещё
Футболист «Спартака» попался на измене
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Спартака» попался на измене 

Рамблер 4 часа назад
Фото: tele.ru
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано изменяет жене с одинцовской тусовщицей, сообщает Telegram-канал Super.
По информации канала, футболист, жена которого живет и воспитывает троих детей в бразильском Порту-Алегри, завел романтические отношения с жительницей подмосковного Одинцова Юлией Мезенцевой.
Россиянка сопровождает женатого любовника на выездных матчах «Спартака», а в своем закрытом аккаунте в соцсети Instagram называет бразильца «своим мужчиной».
Более того, Super отмечает, что накануне супруга Луиса Адриано Камилла приехала в Россию поддержать мужа, принимавшего участие в проигранном «Спартаком» полуфинале Кубка России, и узнала, что он ей изменяет (https://t.me/SuperRu/1536).
«Шлюхи повсюду!» — прокомментировала она вскрывшийся факт.
18 апреля «Спартак» по пенальти уступил «Тосно» в полуфинале Кубка России.
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз32
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение