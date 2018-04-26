На финал Кубка России завлекут бесплатными билетами

На финал Кубка России по футболу завлекут бесплатными билетами

Российский футбольный союз (РФС) утвердил бесплатный вход на финал Кубка России между «Тосно» и «Авангардом». Об этом сообщает ТАСС.

«Утвердили, вход на стадион будет бесплатным для всех. Пока еще билеты не распространяли», — заявил коммерческий директор РФС Владимир Карпович.

В финал Кубка не вышел главный фаворит турнира — московский «Спартак» . 18 апреля «Тосно», занимающий предпоследнее место в российском чемпионате, обыграл московскую команду в полуфинале. Вторым финалистом стал «Авангард», выступающий во втором по силе российском дивизионе.

Решающая встреча пройдет 9 мая на «Волгоград Арене». Она станет заключительным тестовым матчем на стадионе перед чемпионатом мира 2018 года. На арене пройдут четыре матча группового этапа мундиаля.