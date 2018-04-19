Ещё
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной 

Lenta.ru 7 часов назад
Защитник санкт-петербургского «Зенита», 17-летний Илья Скроботов поделился эмоциями после дебютного гола в рамках 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в ворота московского «Динамо». Его слова приводятся на сайте клуба.
На вопрос журналистов о том, будет ли он выступать за национальную команду в ближайшее время, молодой футболист ответил отрицательно. «Сборная России? Рано еще думать. Завтра в школу на первые два урока — биологию и физику. Экзамены надо сдавать», — заявил Скроботов.
Защитник также рассказал об указаниях тренера. «Перед выходом на замену Манчини сказал, что надо играть жестче. Я сильно волновался, ведь это первая игра на родном стадионе. Выходил с настроем отдать все на поле. В эпизоде с голом оторвался от защитника, и оставалось только подставить голову», — добавил он.
18 апреля «Зенит» одержал победу над «Динамо» в РФПЛ со счетом 2:1. Победный мяч на 93-й минуте встречи забил Скроботов. После 26 матчей российского чемпионата санкт-петербургская команда занимает четвертое место с 48 очками.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии4  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним118
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме1
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»14
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение