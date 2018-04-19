Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной

Защитник санкт-петербургского «Зенита» , 17-летний Илья Скроботов поделился эмоциями после дебютного гола в рамках 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в ворота московского «Динамо». Его слова приводятся на сайте клуба.

На вопрос журналистов о том, будет ли он выступать за национальную команду в ближайшее время, молодой футболист ответил отрицательно. «Сборная России? Рано еще думать. Завтра в школу на первые два урока — биологию и физику. Экзамены надо сдавать», — заявил Скроботов.

Защитник также рассказал об указаниях тренера. «Перед выходом на замену Манчини сказал, что надо играть жестче. Я сильно волновался, ведь это первая игра на родном стадионе. Выходил с настроем отдать все на поле. В эпизоде с голом оторвался от защитника, и оставалось только подставить голову», — добавил он.

18 апреля «Зенит» одержал победу над «Динамо» в РФПЛ со счетом 2:1. Победный мяч на 93-й минуте встречи забил Скроботов. После 26 матчей российского чемпионата санкт-петербургская команда занимает четвертое место с 48 очками.