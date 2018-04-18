Фернандеш сыграл с «Ахматом» со сломанным ребром

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, что полузащитник Мануэл Фернандеш играл со сломанным ребром в матче чемпионата России против "Ахмата". Слова специалиста приводит ТАСС.
"Не знаю, надо ли ставить памятник Фернандешу, но он играет со сломанным ребром, поэтому не вышел в прошлом матче. Сейчас решили им не рисковать", — сказал Семин.
На данный момент "Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 56 очками. На второй строчке располагается московский "Спартак" с 50 очками. Третьим идет ЦСКА, набрав 48 очков.
Ранее "Локомотив" на своем поле сыграл в нулевую ничью с грозненским "Ахматом" в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.