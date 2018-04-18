ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках на следующий сезон, победив «Амкар» в матче РФПЛ

Московский ЦСКА на своем поле со счетом 3:0 разгромил пермский "Амкар" в перенесенном матче 23-го тура Российской футбольной премьер— лиги (РФПЛ).

Голы забили Витиньо (44-я минута) и Федор Чалов (45, 62). Полузащитник армейцев Хетаг Хосонов появился на поле в матче РФПЛ впервые с 5 ноября 2017 года. Встреча первого круга между этими командами завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. "Амкар" никогда в истории не побеждал армейцев в гостевом матче чемпионата России

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 48 очков. "Амкар" с 28 очками идет 13-м. Лидирует московский "Локомотив" (56), вторым идет московский "Спартак" (50), четвертым — санкт-петербургский "Зенит" (48).

В оставшихся четырех матчах чемпионата тульский "Арсенал" и "Уфа", которые занимают шестое и седьмое места соответственно (по 35 очков), смогут набрать максимум 12 очков и не опередят ЦСКА. Таким образом, армейцы гарантировали себе минимум пятое место, позволяющее в следующем сезоне принять участие в Лиге Европы.

Для ЦСКА будущий еврокубковый сезон станет 17-м подряд. Это самая длинная серия в истории российских клубов. В последний раз армейцы не участвовали в европейских клубных турнирах в сезоне-2001/02.