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Роналду повторил собственный рекорд
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Роналду повторил собственный рекорд, забив в 12-м матче подряд 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в матче 33-го тура испанской Примеры c «Атлетиком». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1. Мяч Роналду, забитый на 87-й минуте с передачи Луки Модрича, позволил мадридцам избежать поражения.
Роналду повторил собственный рекорд, оформив гол в 12-м матче подряд за мадридский «Реал». Ранее нападающий «сливочных» достигал этой отметки в сезоне-2014/2015.
За двенадцать игр 33-летнему португальскому форварду удалось забить 22 мяча.
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