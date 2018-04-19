Роналду повторил собственный рекорд, забив в 12-м матче подряд

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в матче 33-го тура испанской Примеры c «Атлетиком». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1. Мяч Роналду, забитый на 87-й минуте с передачи Луки Модрича , позволил мадридцам избежать поражения.

Роналду повторил собственный рекорд, оформив гол в 12-м матче подряд за мадридский «Реал». Ранее нападающий «сливочных» достигал этой отметки в сезоне-2014/2015.

За двенадцать игр 33-летнему португальскому форварду удалось забить 22 мяча.