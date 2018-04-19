Григорян: фанаты «Луча-Энергии» превратили мою жизнь в ад

Главный тренер "Луча-Энергии" Александр Григорян рассказал о конфликте с болельщиками команды. Слова специалиста приводит "Чемпионат".

"Мою жизнь превратили в ад. Можно ли просто так, потому что тренер не нравится, травить человека?! Кстати, а почему не нравится? За 12 последних лет "Луч" только со мной добился максимальных результатов. Травить только потому, что я работал в Хабаровске, согласись, нелогично.

Потому что в "Луч" я приходил тоже из СКА. Никто тогда не жужжал, а приняли меня очень даже хорошо. Эти людишки, которые считают себя фанами, перешли грань по отношению ко мне. В том числе правовую. Они понесут максимальную ответственность. Эти, с позволения сказать, фанаты умудрились отнять у команды много очков. То, что они творят, — настоящее вредительство", — сказал Григорян.

Ранее сообщалось, что в Григоряна бросили живого петуха.