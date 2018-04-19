«Зениту» принес победу 17-летний школьник

Автором победного гола «Зенита» в ворота «Динамо» стал 17-летний защитник Илья Скроботов , который только в этом сезоне дебютировал в молодёжном первенстве России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Издание отмечает, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини «подтянул молодёжь», объяснив свое решение нехваткой игроков из-за травм в команде. На замены выходил не только Скроботов, но и 18-летний Никита Каккоев

По данным «Чемпионата», Скроботов «превзошёл ожидания» Манчини, забив победный гол после подачи углового.

Скроботов — воспитанник школы «Зенита». Он был чемпионом России в своём возрасте. Его физические данные «Чемпионат» называет «внушительными»: рост — 193 сантиметра, вес — 88 килограммов.

17-летний защитник пока не выступал даже за «Зенит»-2. В молодёжной команде с тренером Александром Горшковым в текущем сезоне он провёл 14 матчей и забил один гол в ворота «Урала».

Горшков рассказал «Чемпионату», что Скроботов «очень хорошо готов физически и обладает хорошим мышлением и игровым интеллектом».

«Что касается характера, то он спокойный и положительный. Надеемся, что он всё адекватно воспринимает и будет расти дальше, а не будет останавливаться», — подчеркнул тренер.

18 апреля петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 23-го тура РФПЛ со счетом 2:1. Скроботов принес победу клубу в добавленное время. После этой победы «Зенит» временно поднялся на третье место в турнирной таблице (48 очков после 26 матчей).