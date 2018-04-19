Ещё
«Зениту» принес победу 17-летний школьник
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зениту» принес победу 17-летний школьник 

Рамблер 2 часа назад
Фото: fc-zenit.ru
Автором победного гола «Зенита» в ворота «Динамо» стал 17-летний защитник Илья Скроботов, который только в этом сезоне дебютировал в молодёжном первенстве России. Об этом сообщает «Чемпионат».
Издание отмечает, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини «подтянул молодёжь», объяснив свое решение нехваткой игроков из-за травм в команде. На замены выходил не только Скроботов, но и 18-летний Никита Каккоев.
По данным «Чемпионата», Скроботов «превзошёл ожидания» Манчини, забив победный гол после подачи углового.
Скроботов — воспитанник школы «Зенита». Он был чемпионом России в своём возрасте. Его физические данные «Чемпионат» называет «внушительными»: рост — 193 сантиметра, вес — 88 килограммов.
17-летний защитник пока не выступал даже за «Зенит»-2. В молодёжной команде с тренером Александром Горшковым в текущем сезоне он провёл 14 матчей и забил один гол в ворота «Урала».
Горшков рассказал «Чемпионату», что Скроботов «очень хорошо готов физически и обладает хорошим мышлением и игровым интеллектом».
«Что касается характера, то он спокойный и положительный. Надеемся, что он всё адекватно воспринимает и будет расти дальше, а не будет останавливаться», — подчеркнул тренер.
18 апреля петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 23-го тура РФПЛ со счетом 2:1. Скроботов принес победу клубу в добавленное время. После этой победы «Зенит» временно поднялся на третье место в турнирной таблице (48 очков после 26 матчей).
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним118
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме1
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»14
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной4
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение