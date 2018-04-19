«Зенит» пошутил про забившего решающий мяч школьника 

Доброе утро, сине-бело-голубые! Кто-то еще спит, а у кого-то [кто вчера забил в добавленное время] прямо сейчас начинается урок биологии 😜 pic.twitter.com/1VXw97OqeJ— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 19 апреля 2018 г.