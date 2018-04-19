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«Зенит» пошутил про забившего решающий мяч школьника
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«Зенит» пошутил про забившего решающий мяч школьника 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter «Зенита»
Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга пошутил про 17-летнего защитника клуба Илью Скроботова, который стал автором победного гола в матче против московского "Динамо". Сообщение опубликовано в твиттере "львов".
"Доброе утро, сине-бело-голубые! Кто-то еще спит, а у кого-то (кто вчера забил в добавленное время) прямо сейчас начинается урок биологии", — написала пресс-служба сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что Скроботов отказался от послематчевого интервью из-за того, что на следующий день после игры идет в школу.
Матч "Зенит" — "Динамо" завершился со счетом 2:1.
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